Криминализированы финансирование экстремистской деятельности и акты международного терроризма

Сегодня, 19 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», разработанный депутатом Народного Совета Алексеем Жигулиным.

Представил законопроект коллегам его инициатор, предложив дополнить Уголовный кодекс нормами, аналогичными российским в сфере противодействия терроризму и экстремистской деятельности.

«Проект закона устанавливает ответственность за финансирование экстремистской деятельности и акты международного терроризма, дополняя Уголовный кодекс соответствующими статьями.

Статьёй «Финансирование экстремистской деятельности» предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере от трёхсот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 4 лет, либо принудительных работ на срок от 1 до 4 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией денежных средств, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования преступления. При этом предварительное следствие по нарушениям данной статьи будет проводиться тем органом, который возбудил уголовное дело.

За совершение акта международного терроризма предусматривается лишение свободы, срок которого варьируется от 8 лет и до максимального пожизненного лишения свободы. В качестве дополнительных видов наказания предлагается установить штраф в размере от трёхсот до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 4 лет либо без такового и конфискация денежных средств, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования данного вида преступления. При этом предварительное следствие проводится следователями республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной безопасности

Изменения в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса определяют подследственность уголовных дел указанной категории», – сообщил парламентарий.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.