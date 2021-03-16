Лариса Толстыкина доложила об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики Ларисы Толстыкиной о деятельности возглавляемого ею министерства в 2020 году.

В своём докладе Лариса Толстыкина рассказала о мерах социальной поддержки категорий населения, которые в силу разных объективных причин нуждаются в помощи и опеке со стороны государства.

«На постоянной основе в Республике производится выплата 14 видов социальных пособий, среднемесячный контингент получателей составляет свыше 125 тысяч человек. Из указанного количества пособий 8 видов предназначены семьям, в которых воспитываются дети. С 1 января 2020 года Указом Главы ДНР № 371 от 27 декабря 2019 г. были увеличены размеры пособий семьям с детьми по 7 видам и в отношении 11 категорий получателей.

Общие расходы на выплату пособий семьям с детьми в 2020 году составили 3,2 млрд руб.

В Республике проживает и большое количество семей, которые не могут по объективным обстоятельствам самостоятельно обеспечить себе необходимый уровень жизни, нуждаются в помощи государства. Общая сумма произведённых выплат за 2020 год достигла 319,5 млн руб.

С целью оказания государственной поддержки социально незащищённым слоям населения в Республике также предоставляется материальная помощь в денежном выражении. Расходы на её выплату в прошедшем году составили почти 340 млн руб.», – сообщила министр.

Отдельно Лариса Толстыкина остановилась на вопросах обеспечения социальной поддержки граждан с ограниченными физическими возможностями.

«В первую очередь поддержка осуществляется в виде предоставления выплат государственной социальной помощи лицам с ограничениями по здоровью, в том числе инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также гражданам, не имеющим права на пенсию. В 2020 году были увеличены размеры пособий всем категориям лиц с ограниченными возможностями. Расходы на их выплату составили 1,7 млрд руб.

В дополнительной защите нуждаются и лица, осуществляющие уход за пациентами с ограничениями по здоровью и престарелыми. С начала 2020 года данным категориям также были увеличены размеры выплат. Общая же сумма выплаченной помощи за прошедший год составила более 192 млн руб.

В Донецкой Народной Республике развита и сфера предоставления социальных услуг лицам с ограничениями по здоровью, гражданам пожилого возраста и одиноким нетрудоспособным, которые нуждаются в посторонней помощи и социальном обслуживании. Для их нужд функционируют:

32 территориальных центра;

5 центров социальной реабилитации детей-инвалидов и пациентов с ограниченными возможностями в возрасте от 18-ти до 35-ти лет;

2 отделения социальной реабилитации для детей-инвалидов от 2-х до 18-ти лет;

10 домов-интернатов.

Кроме социальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья законодательством предусмотрено обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Всего в 2020 году за счёт средств республиканского бюджета было закуплено более 8,5 тыс. единиц технических средств реабилитации на общую сумму свыше 27 млн руб. Протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году обеспечено почти 7 тыс. человек на общую сумму почти 110 млн руб., изготовлено и выдано порядка 20 тыс. единиц протезных изделий и ортопедической обуви», – отметила руководитель министерства.

Особое внимание министр труда и социальной политики уделила вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате агрессии вооружённых формирований Украины.

«В 2019-2020 гг. выплачено по четыре этапа частичных выплат компенсации с периодичностью один раз в квартал. Контингент получателей компенсации в 2020 году составил 8,7 тыс. человек по 7356 случаям причинения вреда жизни и здоровью. Общая сумма выплат составила более 240 млн руб.

Также с целью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан ежегодно предоставляется компенсационная выплата на приобретение твёрдого бытового топлива (угля). За период с сентября по декабрь 2020 года денежная компенсация на приобретение угля выплачена 11 551 получателю на общую сумму более 85 млн руб.», – рассказала Лариса Толстыкина.

Далее министр труда и социальной политики представила данные по пенсионному и социальному страхованию граждан в Республике.

«По состоянию на декабрь 2020 года на учёте в территориальных управлениях Пенсионного фонда ДНР состояло порядка 659 тысяч пенсионеров. Размеры пенсионных выплат с 1 января 2020 года повышены на 20%. В результате минимальный размер выплаты составил 4800 руб., средний размер – 7449,04 руб.

Фактические расходы на выплату пенсий в 2020 году составили 58,7 млрд руб.

Для обеспечения социальной защиты граждан в сфере социального страхования в Республике осуществляют свою деятельность Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

За 2020 год Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний произвёл страховые выплаты на сумму 3,8 млрд. руб.

Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2020 г. выплатил пособий на сумму почти 1,2 млрд руб.», – сообщила министр.

Также в своём докладе Лариса Толстыкина рассказала о ситуации в сфере занятости населения и семейного устройства детей, которые потеряли родителей, а также о планах работы на 2021 год.