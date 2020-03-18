Лариса Толстыкина об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2019 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра труда и социальной политики Ларисы Толстыкиной о деятельности возглавляемого ею ведомства в 2019 году.

«Анализ работы Министерства труда и социальной политики за отчётный год показывает, что проделана работа по всем основным направлениям социальной защиты. Уже сегодня мы можем видеть положительную динамику по основным показателям работы.

Так, что касается социальных пособий, министерством за 2019 год произведено начисление и сформированы выплатные ведомости по 14 видам государственной социальной помощи на общую сумму 3,9 млрд рублей. Ежемесячная сумма выплат в среднем составляет более 325 млн рублей, и осуществляется она 126 тыс. получателей.

С 1 июля 2019 года были увеличены размеры восьми видов социальных пособий относительно 14 категорий получателей, объём дополнительных средств ежемесячно составил более 66 млн руб. Общие расходы государственного бюджета на выплату пособий увеличились на 26%», – сообщила Лариса Толстыкина.

Отдельно докладчик остановилась на вопросах пенсионного обеспечения и социального страхования.

«По состоянию на 1 января 2020 года в территориальных органах Пенсионного фонда на учёте состоит почти 670 тыс. пенсионеров, средний размер одной пенсионной выплаты на конец года составлял 6 167,99 рублей. Фактические расходы на выплату пенсий 2019 год составили почти 45 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года было проведено повышение пенсионных выплат более чем 659 тысячам граждан.

Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2019 году произведены страховые выплаты на сумму 1,9 млрд рублей. Необходимо отметить, что с 1 июля 2019 года на основании Указа Главы ДНР № 214 пострадавшим на производстве и членам их семей произведён перерасчёт – увеличение – размера ежемесячных страховых выплат на коэффициент 1,38, 38%. По итогам перерасчета в июле 2019 года средний размер ежемесячной страховой выплаты составил 5370 рублей.

В сфере поддержки и социальной защиты семьи и детей, в оперативном подчинении Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики осуществляет свою деятельность Государственная служба по делам семьи и детей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года фактически на территории Республики проживает 4 099 детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения. В течение 2019 года в Республике усыновлено 47 детей», – рассказала министр.

Что касается социально-трудовых отношений, то Лариса Толстыкина отметила тенденцию увеличения средней заработной платы штатных работников Республики. Так, средняя заработная плата одного штатного работника в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 17,5% и составила 12 792 рублей.