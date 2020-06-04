Леонид Присенко оказал содействие в ремонте дороги в посёлке Грузско-Зорянское

Депутат Народного Совета Леонид Присенко оказал содействие в восстановлении автодороги в посёлке городского типа Грузско-Зорянское Горняцкого района города Макеевки.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий отметил, что выполненный ремонт обеспечит нормальное функционирование общественного транспорта в населённом пункте и комфортное передвижение для граждан в целом.

«В ходе личных приёмов граждан ко мне поступило несколько обращений от жителей Грузско-Зорянского с просьбой помочь в ремонте дороги, связывающей посёлок и другие отдалённые населённые пункты с городом. Нужно сказать, что ремонтные работы на этом участке не проводились на протяжении многих лет. Дорога пришла в действительно плачевное состояние, что привело к проблемам в работе общественного транспорта и затруднило передвижение местных жителей.

Для разрешения сложившейся ситуации я обратился в несколько организаций, занимающихся дорожно-строительными работами. Одна из них не осталась безучастной к проблеме граждан, предоставила необходимую технику и за собственные средства выполнила работы по восстановлению дорожного покрытия на проблемном участке», − рассказал Леонид Присенко.

В завершение депутат поблагодарил всех неравнодушных людей, стараниями которых был выполнен ремонт автодороги.

«Хотелось бы от себя лично и от лица Народного Совета поблагодарить представителей компании, которая в это непростое время нашла возможность оперативно отреагировать на проблему жителей Республики и помочь в её решении», − сказал парламентарий.