Максим Кныш: Донбасс был, есть и будет русским

Об этом сегодня заявил в своем комментарии председатель комитета Народного Совета ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

Секретарь СНБО Украины заявил, что украинцам следует отказаться от термина «Донбасс».

Депутат Народного Совета ДНР Максим Кныш так прокомментировал высказывания Киева:

«Украинские националисты на протяжении уже многих лет пытаются лишить Донбасс идентичности, призывают обнести колючей проволокой, сбросить ядерную бомбу и декларируют самые нелепые человеконенавистнические лозунги.

Высказывание секретаря СНБО Данилова из той же категории. Это продолжение политики режима Владимира Зеленского, направленной на стирание культурных основ у жителей нашего региона. Региона, который всегда был русским. Киев стремится выстроить этнократическое государство. Ничего русского украинская политическая элита в этой стране не видит, и делает всё для притеснения и дискриминации тех, кто считает себя носителями русской культуры, Русского мира.

Это происходит на всех уровнях жизни, в том числе и на законодательном. Яркие примеры – так называемый языковой закон и законопроект, поданный для рассмотрения в парламент, об уголовном преследовании за пропаганду Русского мира.

Но какие бы фантазии ни царили в головах украинских радикальных националистов, в объективной реальности Донбасс себя осознал и доказал способность отстоять свою идентичность. При этом Донбасс осознаёт себя именно как русский край. Поэтому заявление Данилова мы не можем воспринимать иначе, чем продолжение войны уже на идеологическом уровне, попытки стереть память, переписать историю. Подобные заявления бессмысленны. Донбасс был, есть и будет русским», – резюмировал политик ДНР.