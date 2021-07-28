Максим Кныш о законодательном регулировании имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики (Видео)

Депутат Народного Совета Максим Кныш в эфире «Парламентского вестника» рассказал о Законе «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики».

«30 апреля был принят и вступил в силу Закон, который является важным для наших граждан в отдельности и нашей Республики в целом.

В сложных экономических, военных и политических условиях, в которых оказалась Донецкая Народная Республика в результате военной агрессии со стороны Украины, мы не можем допустить разрушения недвижимого имущества, которое оказалось брошенным.

Банки Украины прекратили свою деятельность на территории нашей Республики ещё в 2014 году. Прошло семь лет, многие здания оказались брошенными, не поддерживается их нормальное техническое состояние, что может привести к возникновению угрозы жизни наших граждан. Банковская система нашей Республики создана не так давно, нуждается в достаточном обеспечении. Данным Законом мы закрепили возможность использовать такое брошенное имущество.

К Донецкой Народной Республике переходит имущество банков Украины, которое им принадлежало по состоянию на 14 мая 2014 года. Наши граждане понимают, с чем связана эта дата, но напомню: это день принятия Конституции Республики. Право Донецкой Народной Республики на такое имущество будет зарегистрировано в установленном законом порядке.

Мы – правовое государство и сохраняем гарантии собственников. Поэтому такое имущество будет оценено, и собственник имеет право на возмещение его стоимости», – сказал парламентарий.

Максим Кныш подчеркнул, что положениями Закона предусмотрено прекращение:

права требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года;

установленных до вступления в силу Закона ограничений прав на движимое имущество, возникших по обязательствам граждан перед банками Украины.

«То есть все требования по кредитам, оформленным до 14 ноября 2014 года, прекращены, и гражданин является собственником имущества без ограничений, то есть может владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Гражданин теперь становится полноправным собственником такого кредитного имущества, как машина или квартира. Однако хочу напомнить о необходимости регистрации права собственности.

Если вы взяли в кредит автомобиль до мая 2014 года и в техническом паспорте вы указаны собственником, а также у вас имеется отметка об ограничении права распоряжения автомобилем, вам необходимо обратиться в МРЭО и оформить новый технический паспорт на автомобиль, в котором уже будет указано, что вы – собственник», – сказал Максим Кныш.

Он отметил, что положения Закона распространяются только на граждан, которые уже были указаны собственниками, но право которых было ограничено.

«Есть категория граждан, которые взяли автомобиль в лизинг. Лизинг, в отличие от кредита, — это не договор купли-продажи, а, по сути, договор аренды. То есть в случае, если в техническом паспорте собственником указан банк Украины, а у гражданина есть только право управления на основании договора лизинга, МРЭО оформить технический паспорт не сможет.

Закон распространяется на всё имущество. Положения Закона касаются не только движимого, но и недвижимого имущества. Однако если в отношении транспортных средств процедура проста, то с недвижимым имуществом процедура регистрации намного сложнее.

Для реализации норм Закона в отношении недвижимого имущества нужно разработать ряд подзаконных нормативных правовых актов, с принятием которых, мы надеемся, будет выработан механизм регистрации недвижимого имущества», – рассказал Максим Кныш.