Максим Кныш принял участие в эфире программы «Парламентский вестник» (видео)

Председатель Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш в эфире «Парламентского вестника» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал об изменениях в законах Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» и «О Правительстве Донецкой Народной Республики».

«Закон «О государственной гражданской службе» принят Народным Советом 15 января 2020 года, вступил в силу 16 мая 2020 года. При разработке Закона, в соответствии с концепцией внешней политики нашей Республики, за основу был взят аналогичный федеральный закон.

Данным Законом регулируются отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу Донецкой Народной Республики. То есть, именно этот Закон определяет:

кто может быть государственным служащим;

какие требования установлены к определённой государственной должности;

каковы ограничения и запреты, связанные с гражданской службой;

каков порядок проведения проверки в отношении государственного служащего и наложения дисциплинарных взысканий.

Система государственной гражданской службы достаточно сложна, Закон «О государственной гражданской службе» является основным в этой сфере. Многие положения данного Закона – это нормы прямого действия, в то же время его отдельные статьи требуют принятия ряда нормативных правовых актов Главы ДНР и Правительства.

К настоящему времени приняты основополагающие документы, в первую очередь это, конечно же, указы Главы Донецкой Народной Республики. Правоотношения, которые не урегулированы данным Законом, определяются другими законами, например, Законом «Об отпусках».

Прошло уже более года с момента вступления в силу Закона. Практика показала, что кадровые службы в основном адаптировались к требованиям законодательства о гражданской службе.

Конечно, без трудностей не обошлось, но в систему работы государственных органов уже вошли такие явления, как проведение конкурсов, проведение квалификационных экзаменов, аттестация государственных служащих, повышение квалификации и так далее.

Хочу сказать спасибо всем государственным органам, которые при применении Закона выявляли проблемы и направляли обращения в наш Комитет.

Некоторые вопросы удавалось разрешить самостоятельно путём разъяснений. В некоторых случаях приходилось реагировать по-другому – вносить изменения в действующий Закон.

Таким образом, можно сказать, что в адаптации Закона принимают активное участие все государственные органы, обратившиеся в Комитет за разъяснениями.

Надеемся, что наша работа была эффективной и продолжится в будущем», – отметил парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что полная реализация любого закона в целом и Закона «О государственной гражданской службе» в частности возможна только после завершения согласования с ним нормативных правовых актов. То есть необходимо, чтобы государственные органы своевременно реагировали на приятый закон и приводили в соответствие с ним свои нормативные акты. Только в этом случае, по словам депутата, возможно обеспечить весь процесс от принятия законодательства до его полной реализации.