Максим Кныш: Украина не желает соблюдать договорённости

В комментарии информационному агентству «РИА Новости» по поводу высказывания главы делегации Украины в Контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Максим Кныш объяснил данное заявление нежеланием Киева выполнять Минские соглашения.

«Украина и ранее открыто саботировала процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, постоянно выставляя себя перед мировым сообществом в роли жертвы российской агрессии. Впервые идея переноса переговоров по Донбассу из Минска была озвучена Леонидом Кравчуком ещё в сентябре прошлого года. Также украинской стороной предпринимались попытки сменить формат переговоров, ввести в них новых участников и так далее.

Украина совершенно не способна вести себя более-менее адекватно в рамках урегулирования конфликта в Донбассе. Чего стоят, к примеру, постоянные высказывания с её стороны о мифической российской угрозе, демонстрация явного нежелания вести конструктивный диалог с представителями ЛДНР и попытки переложить ответственность по урегулированию внутреннего конфликта на третьи страны.

Настаивая на смене переговорной площадки, Украина явно старается затянуть время. Рассчитывая на создание более благоприятных для себя условий, позволяющих переломить ситуацию в свою пользу, и всё ещё надеясь на поддержку западных стран, Киев устраивает откровенную вакханалию. Если принимать во внимание разыгравшуюся, и без того буйную фантазию Кравчука, нас впереди может ожидать ещё немало «гениальных» идей и предложений. Это же просто настоящий кладезь, позволяющий оттягивать сроки до бесконечности.

Среди причин переноса переговоров из Минска Кравчуком были названы не только «диктаторское поведение» Александра Лукашенко, но и невозможность авиасообщения между Украиной и Белоруссией.

Хотелось бы напомнить, что на протяжении последнего года из-за эпидемии коронавируса стороны Трёхсторонней контактной группы проводят переговоры исключительно в режиме видеоконференции.

Считаю, что было бы целесообразно и в дальнейшем осуществлять переговорный процесс в формате онлайн-дискуссии. На мой взгляд, это позволит сэкономить время и снизить затраты, особенно учитывая явную непродуктивность переговоров на протяжении нескольких последних лет из-за нежелания украинской стороны вести конструктивный диалог.

Когда у сторон есть искреннее желание разрешить конфликт, то преградой этому не станет и онлайн-формат. А если одна из сторон постоянно выдвигает несуразные требования, любыми путями пытаясь «прогнуть» ситуацию под себя, тут не поможет ни смена участников переговоров, ни уж тем более смена места их проведения. Так и хочется процитировать: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

Кроме того, сам вопрос смены места проведения встреч контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе должен разрешаться только странами, являющимися соавторами Минских соглашений, с учётом мнения представителей Донецка и Луганска. И никак иначе. Иными словами, Кравчук не вправе отменять решения, ранее достигнутые на уровне руководителей государств», – резюмировал парламентарий.