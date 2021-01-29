Максим Паршин: необходимо активизировать сотрудничество законодательной и исполнительной власти в разработке подзаконных НПА в сфере религии

Сегодня, 29 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое состоянию подзаконной нормативной правовой базы, необходимой для реализации норм закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры (уполномоченного органа в сфере религии).

Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах обсуждения.

«Сегодня в рамках взаимодействия с органами исполнительной власти, государственными органами мы проработали и проанализировали состояние подзаконной нормативной правовой базы в сфере религии. В целом следует отметить конструктивный характер сотрудничества Комитета с профильным министерством. Однако есть вопросы, которые нуждаются в совместной доработке, и необходимо активизировать наше сотрудничество в данной сфере.

В частности, мы обсудили вопрос актуальности разработки подзаконного нормативного правового акта, касающегося порядка обучения религии и религиозного воспитания членов религиозных объединений в Донецкой Народной Республике. Было принято решение взять данный вопрос в работу и провести заседание Комитета с заинтересованными органами по данному вопросу», – анонсировал планы Комитета его председатель.