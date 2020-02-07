Максим Паршин: Необходимо пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность профсоюзов, с учётом принятого Гражданского кодекса ДНР

В пятницу, 7 февраля, состоялось заседание Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвященное обсуждению предложений по внесению изменений в Закон ДНР «О профессиональных союзах».

Председатель Комитета Максим Паршин в интервью пресс-службе Народного Совета отметил, что норм действующего Закона необходимо привести в соответствие с Гражданским кодексом ДНР, который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

«Предложенные изменения направлены на закрепление статуса республиканского объединения профсоюзов ДНР на международном уровне и создание благоприятных условий для дальнейшего развития интеграционных процессов между профсоюзами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, а также для защиты прав и интересов членов профсоюзов на международном уровне.

Наша цель – укрепление профсоюзного единства, повышение статуса республиканского объединения профсоюзов, устранение имеющихся пробелов в законодательстве, регулирующем деятельность профсоюзов.

Сегодня мы рассмотрели предложения и замечания, поступившие из Министерства юстиции и Верховного суда. В дальнейшем они будут учтены в нашей работе», – сказал депутат.