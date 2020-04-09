Максим Паршин о регулировании международной деятельности профсоюзов Республики

Председатель Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Паршин прокомментировал пресс-службе Народного Совета ход разработки законопроекта «О внесении изменений в Закон ДНР “ О профессиональных союзах”».

«На данный момент работа над изменениями в действующий Закон ДНР «О профессиональных союзах» выходит на заключительную стадию. Мы рассмотрели полученные предложения и замечания от министерств и ведомств и учли их при работе над проектом закона.

Законопроект отрегулирует вопросы взаимодействия отраслевых профсоюзов с Федерацией профсоюзов Донецкой Народной Республики при осуществлении представительских функций на международном уровне в соответствии с уставными нормами объединения профсоюзов. Это поспособствует консолидации профсоюзов, определении единой стратегии их деятельности на международном уровне.

Кроме того, законопроект определяет механизм действий в случае выхода профсоюзов из состава республиканского объединения профсоюзов», – сообщил парламентарий.