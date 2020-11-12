Максим Паршин: о согласовании законодательства, регулирующего деятельность профессиональных союзов, с Гражданским кодексом ДНР

Председатель Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Паршин поделился с пресс-службой Народного Совета подробностями законопроекта «О внесении изменений в Закон ДНР “О профессиональных союзах”».

«Наш Комитет выступил с законодательной инициативой по внесению изменений в Закон ДНР «О профессиональных союзах», чтобы привести его в соответствие с Гражданским кодексом ДНР, вступившим в силу 1 июля этого года. Проект закона излагает преамбулу действующего закона в новой редакции, которая будет учитывать правоприменительный опыт Российской Федерации.

Также законопроект предусматривает изменение, согласно которому общественные объединения граждан при создании профессиональных союзов должны иметь организационно-правовую форму некоммерческой общественной организации. Таким образом, определение «профсоюз» в своём наименовании могут использовать только некоммерческие организации, которые действуют на основании Закона “О профессиональных союзах”», – сообщил парламентарий.