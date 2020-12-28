Максим Паршин рассказал о работе над законопроектами в сфере религии и развития гражданского общества

Сегодня, 28 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое подведению итогов осенней сессии 2020 года.

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе работы над законопроектом.

«За период осенней сессии 2020 года принято два законопроекта от депутатов – членов Комитета и один, разработанный Комитетом. А именно «О внесении изменений в Закон ДНР “О профессиональных союзах”», который направлен на укрепление профсоюзного единства на международном уровне и повышение статуса республиканского объединения профсоюзов, а также который приводит к единому применению по тексту Закона понятие «объединение профсоюзов». Закон ДНР «О внесении изменений в статью 31 Закона ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», которым усовершенствована процедура прохождения легализации структурными подразделениями централизованных религиозных организаций.

И Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», который установил, что обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью.

За осеннюю сессию Комитет разработал и внёс на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики пять законопроектов. На данный момент принят из них один, упомянутые изменения в законодательство в сфере религии. В целом на данный момент в работе Комитета находится восемь законопроектов различного уровня готовности.

Кроме того, мы рассмотрели семь обращений, которые касались различных вопросов правоприменительной практики в сфере общественных объединений», – сообщил парламентарий.