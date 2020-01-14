Марафон добрых дел продолжается: депутаты поздравили с новогодними праздниками детей Республики

Сегодня, 14 января, депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в ряде мероприятий для юных жителей Донецкой Народной Республики по случаю новогодних и рождественских праздников.

В рамках проекта «Яркое детство» общественного движения «Донецкая Республика» при поддержке Клавдии Кульбацкой и Народной дружины состоялся праздник для 75 детей из прифронтового города Ясиноватая в детском развлекательном центре «Акунаматата». Ребят ждали развлекательная программа, конкурсы и игры с аниматорами, а также подарки.

Владислав Бердичевский посетил муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 124 города Донецка». Парламентарий поздравил с новогодними праздниками отличников учёбы и вручил им сладкие подарочные наборы.

Леонид Присенко передал канцелярские товары, продуктовый набор и торт ребёнку с ограниченными возможностями здоровья из Горняцкого района города Макеевки. Парламентарий посетил его семью в рамках проекта «Республика для всех» общественного движения «Донецкая Республика».

Наталья Чекарева доставила сладкие подарочные наборы воспитанникам дошкольного образовательного учреждения «Самойловский ясли-сад «Радуга» Самойловской сельской администрации», учащимся муниципального общеобразовательного учреждения «Школа села Самойлово» и юным пациентам терапевтического и инфекционного отделений Новоазовской центральной районной больницы. Всего парламентарий передала около 100 новогодних подарков.

«Сегодня мы не только привезли подарки ребятам и поздравили их с праздниками, но также я встретилась с коллективами образовательных учреждений, которые поделились проблемами сотрудников образовательной сферы», – сообщила парламентарий.