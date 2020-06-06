Марафон добрых дел продолжается: Парламентарии поздравили с Днём защиты детей юных граждан Республики из прифронтовых районов

Депутаты Народного Совета передали гуманитарную помощь и подарки детям, проживающим в прифронтовых районах ДНР, а также пострадавшим в результате вооружённой агрессии ВФУ. Мероприятия были приурочены ко Дню защиты детей.

В пятницу, 5 июня, Наталья Чекарева совместно с депутатом Молодёжного парламента Анной-Нежданной Безруковой в рамках благотворительной акции «Дерево желаний» посетили четыре семьи с детьми, получившими ранения в результате обстрелов со стороны ВФУ в течение 2014–2015 годов. Парламентарии поздравили ребят с Днём защиты детей и вручили им игрушки и сладкие подарки.

В этот же день при содействии Юрия Покинтелицы в рамках работы Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, многодетная семья из Петровского района города Донецка получила водонагревательный бак.

«В День защиты детей, 1 июня, мы посетили многодетную семью, в которой отец один воспитывает 7 детей. Их дом был разрушен в 2014 году ВФУ. На данный момент они находятся в очень тяжёлой ситуации. Увидев условия их жизни, мы взяли семью под шефство. Уже благодаря помощи неравнодушных граждан приобрели водонагревательный бак на 150 л», – рассказал парламентарий пресс-службе Народного Совета.

В субботу, 6 июня, Ирина Костенко в рамках благотворительной акции «Дерево желаний» вручила подарки ко Дню защиты детей трём семьям, проживающим в посёлке городского типа Александровка Петровского района города Донецка.

В этот же день Алексей Дорофеев передал подарки детям, пострадавшим от обстрелов ВФУ, а также детям погибших военнослужащих, детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в городах Шахтёрск и Торез. Кроме того, поздравления получили одна из многодетных семей и детский дом семейного типа.

«Надеюсь, что акция «Дерево желаний», которая была инициирована депутатами в прошлом году, станет хорошей традицией», – отметил депутат в комментарии.

Напомним, благотворительная акция «Дерево желаний» была инициирована депутатами в прошлом году. Суть акции в том, чтобы каждый желающий мог исполнить заветную мечту ребёнка со сложными жизненными обстоятельствами. В рамках акции было установлено искусственное дерево, на листьях которого записаны пожелания детей из прифронтовых районов Республики, воспитанников детских домов и интернатов, детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.