Марина Магдалина вручила коллективу ДЮА поздравительный адрес от Председателя Народного Совета ДНР

Сегодня, 28 января, в столице Республики состоялось торжественное заседание учёного совета Донбасской юридической академии, посвящённое седьмой годовщине со дня основания образовательной организации.

Участие в мероприятии приняли депутат Народного Совета Марина Магдалина, представители органов исполнительной и судебной власти, руководство вуза, преподаватели и студенты.

В ходе торжеств Марина Магдалина вручила ректору ДЮА Анатолию Поправко поздравительный адрес от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки.

«Поздравляю Вас, преподавательский состав, студентов и выпускников с седьмой годовщиной Академии.

Донбасская юридическая академия подготавливает квалифицированных специалистов, востребованных не только в Донбассе, но и далеко за его пределами. Выпускники образовательного учреждения – инициативные, целеустремлённые и энергичные люди, способные эффективно решать вопросы любой сложности и занимать самые ответственные руководящие должности. В связи с этим хочу выразить слова благодарности руководству и профессорско-преподавательскому составу Донбасской юридической академии за добросовестную работу, внимательное отношение к каждому студенту и стремление дать наилучшее образование молодым специалистам.

За годы работы Академия не раз доказывала высокий профессионализм преподавательского состава, отличное качество предоставляемого образования, дала дорогу в жизнь множеству студентов. Нет сомнений, что благодаря личному вкладу каждого сотрудника Академии в общее дело образовательное учреждение завоевало высокий авторитет и востребовано как абитуриентами, так и потенциальными работодателями.

Уважаемые друзья! Уверен, что успехи, достигнутые Донбасской юридической академией за семь лет, в будущем только приумножатся. Желаю вам покорения новых вершин, ценных научных открытий и успешной реализации всех целей. С праздником!», – зачитала текст поздравительного адреса парламентарий.

Также в рамках учёного совета состоялось награждение работников и обучающихся академии за достижения в профессиональной и научно-исследовательской деятельности.