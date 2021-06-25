Марина Жейнова: Наша цель – интеграция в российское пространство (Видео)

Депутат Народного Совета Марина Жейнова в комментарии «Первому Республиканскому телеканалу» рассказала о своём видении интеграционных процессов между Донбассом и Российской Федерацией.

«Донбасс – это часть Русского мира. У нас много общего: одна история, одно прошлое, одно будущее! Это догма, которую никак не могут исказить западные и украинские СМИ уже на протяжении многих лет.

В 2014 году народу Донбасса предстояло сделать выбор: либо терпеть унижение и уничтожение русской идентичности, героического прошлого, либо оказать сопротивление и в конце концов воссоединиться с исторической Родиной – Россией! Выбор был сделан, мы отстояли свое право на самоопределение и теперь наша цель – интеграция в российское пространство.

Участие в таких мероприятиях, как «Свеча Памяти», ещё раз подчеркивает наше единство. Не только политическое, но и духовное, историческое! Следует отметить, что в мероприятиях подобного рода участвует огромное количество граждан Республики. К примеру, в уже названой акции «Свеча Памяти» приняли участие 16 тысяч человек!

Нельзя не отметить, что и россияне активно участвуют в мероприятиях, которые проводятся в Республике. Международную акцию «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса провели в десятках городов Российской Федерации.

Процесс интеграции близится к победоносному завершению, уже сотни тысяч жителей Донбасса стали гражданами РФ», – сказала Марина Жейнова.