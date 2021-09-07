Марина Жейнова о ликвидации «законодательных завалов» (видео)

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова в эфире программы «Парламентский Вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о причинах и процедуре ликвидации «законодательных завалов».

«Действительно, есть такая практика «законодательных завалов». Почему подобное возникает? Допустим, комитет Народного Совета не рекомендует по каким-то причинам проект закона к принятию. Например, ввиду его нецелесообразности. В таком случае подготавливается заключение профильного комитета с целью рекомендовать субъекту законодательной инициативы отозвать данный проект закона. А тот же депутат, либо тот, кто инициировал проект закона, не считает нужным его отзывать. Естественно, если так происходит, то данный законопроект в дальнейшем должен быть вынесен на заседание Народного Совета», – сказала Марина Жейнова.

Напомним, что Народным Советом была проведена ревизия законопроектов, внесённых с 2014 года. Установлено, что многие из законопроектов утратили актуальность, либо закрепляемые ими правовые нормы присутствуют в том или ином кодексе или другом нормативном правовом акте, уже принятом Народным Советом.