Марина Жейнова о предоставлении субсидий кредитным организациям (видео)

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала об изменениях, которые были внесены в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Также Марина Жейнова разъяснила основные положения Закона ДНР «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке».