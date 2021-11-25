Марина Жейнова о синхронизации законодательства ДНР и ЛНР

Сегодня, 25 ноября, депутат Народного Совета Марина Жейнова приняла участие в онлайн-заседании круглого стола «Повышение эффективности государственного управления в рамках реализации Программы социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы».

Марина Жейнова выступила с докладом на тему «Синхронизация законодательства Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики».

Парламентарий отметила, что совместная работа республик по синхронизации законодательства началась после подписания Соглашения о сотрудничестве в законотворческой деятельности между Народным Советом Донецкой Народной Республики и Народным Советом Луганской Народной Республики в 2016 году.

Марина Жейнова подробно остановилась на экономическом блоке, входящем в Программу социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы, а именно на развитии налогового, таможенного и инвестиционного законодательства.

«В рамках реализации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции парламентариями совместно с органами исполнительной власти унифицируются Законы «О налоговой системе» и «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике». Более того, в течение шести месяцев со дня вступления данного Договора в силу необходимо привести в соответствие с ним законодательство сторон.

Так, например, в Народном Совете Донецкой Народной Республики зарегистрирован проект закона «Об инвестиционной деятельности». Его положения устанавливают механизм инвестирования, схожий с тем, который существует в Российской Федерации, а значит, создаются понятные для российского инвестора условия инвестирования. Это, в свою очередь, позволит обеспечить стабильные условия на инвестиционном рынке. Данный проект закона консолидирован с Законом Луганской Народной Республики «Об инвестиционной деятельности».

Парламентарий также детально рассмотрела законодательные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Народным Советом приняты Законы «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Данные законы предусматривают создание Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам, который будет осуществлять предоставление субсидий Центральному Республиканскому Банку ДНР и кредитным организациям при кредитовании субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории Республики. Более того, в целях стимулирования экономики и поддержки отечественных предпринимателей устанавливается льготная процентная ставка.

Также в Народном Совете зарегистрирован проект закона «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование», который разработан в целях синхронизации законодательства республик и предусматривает установление порядка и сроков уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, добровольное участие в пенсионном страховании.

В Народном Совете зарегистрирован проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике», который призван урегулировать отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства», – отметила парламентарий.

Марина Жейнова перечислила меры необходимой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренные Программой социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы, к которым депутат отнесла снижение административных барьеров, расширение сферы применения патентной системы налогообложения по аналогии с Российской Федерацией, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, декриминализацию правонарушений в сфере экономики и уплаты налогов, субсидирование сельхозпроизводителей, создание фонда развития промышленности, развитие лизинга, микрофинансирования.

«Таким образом, синхронизация законодательства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики станет ещё одним шагом на пути развития экономической интеграции, а также проведения единой налоговой, валютно-финансовой, торговой политики», – заключила парламентарий.