Марина Жейнова о законопроекте «О малом и среднем предпринимательстве» (видео)

О развитии малого и среднего предпринимательства в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Законопроект «О малом и среднем предпринимательстве» был разработан Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике совместно с Общественной палатой во исполнение поручения Главы Республики Дениса Пушилина. Предметом регулирования проекта закона являются правоотношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления. У нас впервые вводятся в законодательство понятия «малое предпринимательство» и «среднее предпринимательство». Это важно для того, чтобы предприятия, соответствующие определённым критериям, могли вести упрощённый бухгалтерский учёт. И законом определены данные критерии – это среднесписочная годовая численность сотрудников и размер годового дохода.

Сейчас проект находится в работе Комитета. Что касается общественных слушаний по этому законопроекту, я считаю их очень полезными. На этой площадке можно услышать мнение представителей министерств, мнение членов Общественной палаты. На минувшие слушания был приглашён Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители Молодёжного парламента, представители Промышленной палаты. В таком диалоге были проработаны детали проекта, и, я думаю, в похожем формате мы ещё соберёмся», – рассказала Марина Жейнова.