Марина Жейнова: По состоянию на декабрь выдано более 95 тысяч страховых полисов ОСАГО (видео)

Сотрудники ГАИ имеют право штрафовать автомобилистов, которые не оформили страховой полис ОСАГО. За управление транспортным средством, не вписанным в полис, сумма штрафа составит 500 рублей и 800 рублей – за отсутствие самого полиса. Об этом в интервью телеканалу «Оплот» рассказала депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Призываю владельцев транспортных средств не затягивать с процедурой страхования, так как если вы являетесь участником дорожного движения, то нужно наперёд позаботиться о своей безопасности. По состоянию на декабрь в Республике зарегистрировано 24 страховых случая, по семи из них уже составлены страховые акты и произведены выплаты.

Офисы страховой компании будут работать с 8:00 до 20:00, чтобы у каждого автовладельца была возможность согласно своему графику оформить полис без давки и очередей», – рассказала Марина Жейнова.

По словам парламентария, на сегодняшний день выдано более 95 тысяч полисов, а для удобства жителей Республики центральные офисы страховой компании в декабре будут работать в усиленном режиме. Она напомнила, что оформление полиса необходимо не только физическим лицам, но и водителям общественного и муниципального транспорта.