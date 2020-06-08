Депутаты поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Чеботова

В воскресенье, 7 июня, в Ленинском районе города Донецка состоялся парад для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Чеботова, приуроченный к его 95-летию. Содействие в организации мероприятия оказали депутаты Народного Совета Марина Жейнова, Любомир Пушкин и Юлия Михайлова, Центральный исполком общественного движения «Донецкая Республика», ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», администрация Ленинского района города Донецка.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища торжественно промаршировали в сопровождении военного оркестра под песни времён Великой Отечественной войны. По завершении парада Марина Жейнова поздравила Михаила Чеботова с юбилеем и подарила микроволновую печь.

«Уважаемый Михаил Александрович! Вы принадлежите к легендарному поколению героев, которыми гордится наша страна. Своим примером вы показали, как нужно достойно и честно жить. От всей души поздравляю с юбилеем, желаю крепкого здоровья, сохранять оптимизм и бодрость духа. Спасибо вам за Победу!» – сказала депутат.

Михаил Александрович Чеботов ушёл на фронт в январе 1943 года, сразу после освобождения от оккупантов Тарасовского района Ростовской области. Принимал участие в боях за освобождение Ворошиловграда и Первомайска. В составе пятьдесят седьмой армии освобождал Харьков. Летом 1944 года в составе Первой Гвардейской танковой армии освобождал Западную Украину и Польшу. Первое ранение получил в боях за Сандомирский плацдарм. В составе пятой армии третьего Беларусского фронта Михаил Александрович принимал участие в боях за освобождение Кёнигсберга. На подступах к Кёнигсбергу был тяжело ранен. Победу встретил в городе Каунас, в военном госпитале. Михаил Александрович награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», юбилейными и памятными медалями.