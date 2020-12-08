Марина Жейнова приняла участие в круглом столе, посвящённом экономической интеграции ДНР в Российскую Федерацию в условиях пандемии

Сегодня, 8 декабря, по инициативе Общественной палаты ДНР в режиме видеоконференции состоялось заседание круглого стола по обсуждению экономической интеграции Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию в период пандемии.

С докладом, посвящённым вопросам законодательной интеграции ДНР в Российскую Федерацию, выступила Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Помимо прочего, в рамках обсуждаемой темы хотелось бы акцентировать внимание на немаловажном, на мой взгляд, проекте закона «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики «ʺО налоговой системеʺ». Он конкретизирует положения Закона, устанавливающие перечень расходов, которые включаются субъектом хозяйствования в состав валовых расходов.

Так, за исключением расходов на охрану труда и технику безопасности, понесённых согласно действующему законодательству, к валовым расходам предусмотрено отнесение расходов на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», – отметила парламентарий.

Марина Жейнова подчеркнула, что указанный законопроект направлен на гармонизацию налогового законодательства Донецкой Народной Республики с налоговым законодательством Российской Федерации. Кроме того, его принятие позволит снизить налоговую нагрузку на субъектов хозяйствования независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы таких субъектов хозяйствования в условиях действия режима повышенной готовности в государстве.