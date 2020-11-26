Марина Жейнова приняла участие в обсуждении вопросов развития малого и среднего предпринимательства в ДНР

Сегодня, 26 ноября, состоялось заседание в режиме видеоконференции комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты ДНР на тему «Обсуждение предложений по развитию малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

С докладом на мероприятии выступила депутат Народного Совета Марина Жейнова.

«Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике совместно с представителями Общественной палаты разработали законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

Предмет правового регулирования проекта закона – отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть впервые в действующее законодательство вводятся такие понятия, как «малое предпринимательство» и «среднее предпринимательство».

Законопроект устанавливает два критерия отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства. Применение дифференцированных критериев позволит формировать самостоятельные, специализированные программы для каждого вида субъекта малого и среднего предпринимательства.

Устанавливаются следующие виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления:

– финансовая и имущественная;

– информационная;

– поддержка внешнеэкономической деятельности;

– поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность», – отметила парламентарий.

Подводя итоги, Марина Женйова подчеркнула, что принятие законопроекта позволит обеспечить благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и их конкурентоспособность. Также станет возможно оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на отечественный рынок и рынки иностранных государств. В то же время принятие проекта закона позволит обеспечить занятость населения и развитие самозанятости в государстве.