Марина Жейнова приняла участие в заседании Общественной палаты

Сегодня, 19 апреля, депутат Народного Совета Марина Жейнова приняла участие в общественных слушаниях на тему: «Обсуждение положений проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

Парламентарий выступила с докладом, в котором отметила, что в действующее в Республике законодательство впервые вводятся такие понятия, как «малое предпринимательство» и «среднее предпринимательство».

В комментарии пресс-службе Марина Жейнова сказала:

«Законопроектом устанавливаются два критерия отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства – среднесписочная годовая численность работников и размер годового получаемого дохода. Это позволит формировать самостоятельные, специализированные программы для каждого вида субъекта малого и среднего предпринимательства».

Докладчик уточнила, что закон конкретизирует виды поддержки субъектов предпринимательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

«Среди видов поддержки предусматривается финансовая поддержка, гарантийная поддержка, имущественная поддержка, информационная поддержка, консультационная поддержка, поддержка в сфере образования, поддержка в сфере инноваций и промышленного производства, поддержка в сфере ремесленной деятельности, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Отдельно в законопроекте рассмотрено «социальное предпринимательство», предусматривающее предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества в целом», – уточнила парламентарий.

Добавим, общественные слушания на тему «Обсуждение положений проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» организованы Общественной палатой ДНР. Законопроект разработан во исполнение протокольного поручения Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина по итогам проведенного совещания по вопросам развития промышленности Донецкой Народной Республики в формате видеоконференции 19 ноября 2020 года.