Марина Жейнова приняла участие в заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности

В понедельник, 27 января, в столице Республики состоялось заседание рабочей группы по инвестиционной деятельности Комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты ДНР. В мероприятии приняла участие председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

В своём докладе парламентарий рассказала о находящихся в работе Комитета законопроектах, направленных на совершенствование инвестиционного законодательства Республики.

«В настоящее время мы разрабатываем ряд законов, регулирующих правовые и экономические основы инвестиционной деятельности. Так, Комитетом совместно с Министерством экономического развития осуществляется доработка проекта закона «Об инвестиционной деятельности» как основополагающего базиса, регулирующего правоотношения по привлечению инвестиций.

Кроме того, депутатом Народного Совета Владимиром Пакреевым разработан проект закона «О государственной поддержке инвестиционных проектов», регулирующий отношения в сфере инвестиционной деятельности на территории Донецкой Народной Республики, а также меры государственной поддержки инвестиционных проектов.

Вместе с тем Комитетом проводится комплексная работа по разработке законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Закон ДНР от 11 августа 2017 года № 188-IHC «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», который является одним из правовых инструментов регулирования инвестиционной деятельности. По результатам данной работы в первой декаде февраля Комитетом планируется проведение расширенного заседания с заинтересованными органами по обсуждению указанных изменений», – отметила Марина Жейнова.

Депутат подчеркнула, что правовым ориентиром для разработки законопроектов являются соответствующие специальные законы Российской Федерации.

«Стоит отметить, что Комитетом уже разработан и зарегистрирован в Народном Совете проект закона от 20 ноября 2019 года № 758-КД «О финансовой аренде (лизинге)», направленный на создание необходимых условий для привлечения инвестиций. В настоящее время осуществляется правовой анализ поступивших предложений и замечаний от заинтересованных органов.

Кроме того, для внедрения полноценной модели инвестиционного развития и деятельности, Комитетом разрабатываются следующие законопроекты:

– «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике»;

– «Об аудиторской деятельности»;

– «О Счетной палате Донецкой Народной Республики»;

– «О банках и банковской деятельности»;

– «О валютном регулировании и валютном контроле».

Разработка и принятие данных проектов законов будет способствовать обеспечению стабильности условий инвестиционной деятельности, минимизации рисков, установлению необходимых льгот и преимуществ для инвесторов, а также улучшению инвестиционного климата в Донецкой Народной Республике», – резюмировала председатель Комитета.