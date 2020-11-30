Марина Жейнова: Продление срока наступления административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО в Народном Совете не рассматривается

В Народный Совет Донецкой Народной Республики неоднократно поступают обращения о реализации механизма обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Например, вопросы о возможности продления срока действия договоров страхования, оформленных до вступления в силу положений Закона ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части наступления административной ответственности за отсутствие полисов ОСАГО.

Срок действия полисов ОСАГО и срок наступления ответственности за отсутствие у водителя договора страхования ответственности владельцев транспортных средств – это два концептуально разных понятия, не связанных друг с другом.

В первом случае владелец автомобиля заключает договор со страховой компанией, которая обязуется возместить ущерб, возникший при наступлении страхового случая в период действия договора страхования. Если бы страховое событие наступило в период с момента приобретения им полиса ОСАГО по 30 ноября 2020 года и данное событие было бы признано страховым случаем, то страховщик был бы обязан произвести выплату. Срок действия договора и, соответственно, стоимость страхования указаны в полисе и являются неотъемлемой частью. Кроме того, срок действия договора страхования в каждом конкретном случае индивидуальный и определяется в рамках договорных правоотношений между двумя сторонами – страховщиком и страхователем.

Что касается срока наступления ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, предусмотренной статьёй 38 Закона ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», то она будет наступать с 1 декабря 2020 года. Это означает, что сотрудники полиции будут вправе оштрафовать водителя за отсутствие полиса начиная с указанной даты. До этого момента никого не штрафовали. Эта отсрочка связана как с процедурным механизмом регистрации страховой компании, утверждением необходимых нормативных правовых актов, так и очень большим количеством автовладельцев, которые должны были приобрести страховой полис в крайне сжатые сроки с момента регистрации страховой компании в Донецкой Народной Республики.

В настоящее время вопрос о продлении срока наступления административной ответственности для владельцев транспортных средств в Народном Совете не рассматривается. Необходимо подчеркнуть, что обязанность страховщика по выплате возмещения пострадавшему лицу возникает независимо от того, с какого срока начинает действовать административная ответственность за отсутствие полиса у водителя.