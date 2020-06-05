Марина Жейнова рассказала о нововведениях в таможенном регулировании ДНР

30 мая вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”». О нововведениях в таможенном законодательстве в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Прежде всего, Закон оптимизирует правовой механизм уведомления таможенных органов о намерении ввоза товаров на таможенную территорию Республики. В соответствии с принятыми изменениями порядок уведомления таможенного органа в указанном случае устанавливается республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела. При этом место и срок доставки товаров, транспортных средств и иных предметов, которые подлежат декларированию в соответствии с Законом, определяются таможенными органами.

Также исключена норма о необходимости уведомления таможенных органов о вывозе товаров за пределы таможенной территории ДНР. Это позволит повысить эффективность работы сотрудников таможенных органов за счёт сокращения количества таможенных процедур.

Кроме того, дополняется перечень видов товаров, которые при перемещении через таможенную границу Донецкой Народной Республики освобождаются от оплаты таможенных сборов. Так, помимо товаров, признанных гуманитарной помощью, и товаров, размещённых в таможенный режим – отказ в пользу государства, от оплаты таможенных сборов теперь освобождаются товары:

– перемещаемые через таможенную границу ДНР физическими лицами – предпринимателями, суммарная таможенная стоимость которых не превышает 1 000,00 евро и которые декларируются путём представления таможенному органу заявления по форме, утверждённой республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела;

– суммарная таможенная стоимость которых не превышает 200,00 евро.

Более того, дополняется перечень видов товаров и других предметов, которые при ввозе на таможенную территорию Республики или вывозе за её пределы освобождаются от обложения пошлиной. Так, от обложения пошлиной освобождаются теперь товары, ввозимые на таможенную территорию ДНР, закупка которых осуществлена за бюджетные средства.

В то же время Закон определяет перечень таможенных процедур, для завершения которых срок таможенного оформления может быть продлён. Это касается следующих случаев:

– проведения таможенных процедур вне места расположения таможенного органа;

– проведения исследований проб и образцов товаров для определения характеристик товаров;

– проведения процессуальных действий в случае выявления нарушений таможенных правил;

– проведения других таможенных процедур, установленных настоящим Законом.

Помимо этого, действующее таможенное законодательство дополняется регуляторными нормами, устанавливающими правила перемещения международных почтовых и экспресс-отправлений через таможенную границу Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Закон устанавливает правовой механизм вывоза за пределы таможенной территории ДНР товаров, запрещённых к ввозу и транзиту согласно законодательству Республики. Так, в случае ввоза в пункт пропуска таких товаров перевозчик обязан вывезти их за пределы таможенной территории ДНР в кратчайший срок, не превышающий 10 дней.

Также конкретизированы требования к представителю таможенного брокера», – сообщила парламентарий.