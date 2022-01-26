Марина Жейнова рассказала о программах социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022–2024 годы

Основная цель программ социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022–2024 годы – повышение качества жизни каждого гражданина республик. Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

В частности, парламентарий рассказала о показателях развития, которых планируется достичь в результате реализации программ.

«Так, к 2024 году должен быть обеспечен рост средней заработной платы в целом по экономике в 2,3 раза, повышение средней пенсии в 1,3 раза.

В экономическом секторе запланировано увеличение объёмов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение удельного веса в экспорте инновационных товаров и проведение интенсивной модернизации производств. Кроме того, будет разработан комплекс стимулирующих мероприятий для инвестиций, направленных на ускорение разработки и внедрения принципиально новых технологий, реализацию инновационных проектов, повышение ресурсоэффективности производств и качества продукции. В рамках развития промышленного потенциала планируется проведение диверсификации производства и перепрофилирование промышленных предприятий», – сказала Марина Жейнова.

Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время в республиках активно реализуются мероприятия, направленные на создание единого экономического пространства между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. В частности, продолжается работа по унификации налогового, таможенного и валютного законодательства.

Особое внимание Марина Жейнова уделила мерам стимулирования малого и среднего бизнеса, предусмотренным программами.

«В сфере поддержки малого предпринимательства планируются кардинальные изменения системы контрольно-надзорных мероприятий, которые будут основаны на применении риск-ориентированного подхода, а также отказе от использования проверок как основного инструмента налоговой политики.

Что касается законодательного обеспечения данного направления, будут разработаны и приняты соответствующие законы», – разъяснила депутат.

Председатель Комитета добавила, что на 2022–2024 годы запланирован ряд мероприятий по развитию угольной отрасли, сферы жилищно-коммунального хозяйства и других направлений.