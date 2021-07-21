Марина Жейнова рассказала об изменениях в законодательстве в налоговой, бюджетной и финансовой сферах (Видео)

Депутат Народного Совета Марина Жейнова в эфире программы «Парламентский Вестник» рассказала об изменениях в законодательстве Донецкой Народной Республики в налоговой, бюджетной и финансовой сферах.

«Если говорить об изменениях, внесённых в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», они были инициированы в связи с тем, что ранее в Закон «О налоговой системе» были внесены изменения в части подакцизной продукции.

В статью 133 Закона «О налоговой системе» были внесены изменения, освобождающие от уплаты земельного налога физических лиц и юридических лиц, если они сдают свою землю в аренду субъектам хозяйствования, которые находятся на специальном налоговом режиме, то есть которые осуществляют деятельность в сфере животноводства.

Аналогичная ситуация и с растениеводством, поэтому здесь откорректировали позиции.

Также было внесено два изменения в Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике». Одно из них внесло Правительство в целях поддержки отечественного производителя и избежания удорожания продукции отечественного производителя. Так как согласно Закону «О Правительстве», Правительство осуществляет общее руководство таможенным делом, данными изменениями мы внесли корректировки, в соответствии с которыми Правительство наделяется полномочиями по определению случаев, в которых таможенный контроль может осуществляться вне пунктов пропуска на таможенной границе Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» были внесены изменения, касающиеся транспортных средств. Ситуация осталось такой, как и была прежде, пошлины, которые были ранее, остаются. Это касается всех товаров, и, соответственно, у нас начисление ввозных таможенных пошлин осуществляется уже по единому таможенному тарифу Донецкой Народной Республики, который утверждается Правительством. Ставки единого таможенного тарифа Евразийского Экономического Союза у нас не применяются», – сказала Марина Жейнова.