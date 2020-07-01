Марина Жейнова рассказала об особенностях правового регулирования лизинговых отношений в ДНР

1 июля 2020 года вступит в силу Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)». Об особенностях законодательного регулирования лизинговых отношений в Республике и новых возможностях, которые откроются для предпринимателей, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«1 июля текущего года вступает в силу Закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)», принятый Народным Советом 24 апреля.

Этот Закон направлен на то, чтобы предприниматели, начинающие свою деятельность или модернизирующие существующий бизнес, которые сразу не могут позволить себе большие затраты, получили возможность взять необходимое имущество (оборудование) в лизинг. Закон устанавливает особенности договора лизинга, субъекты лизинга и его формы, правовой статус лизинговых компаний, экономические и правовые основы лизинговых правоотношений, а также меры государственной поддержки лизинговой деятельности.

Так, по договору лизинга арендодатель, он же лизингодатель, обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определённого продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. При этом лизингодателем, лизингополучателем, продавцом могут выступать как юридические лица, так и физические лица – предприниматели и физические лица. Это позволит быть субъектами лизинга таким категориям лиц, как физические лица, осуществляющие ведение личного крестьянского хозяйства, и другие.

Стоит отметить, что предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество. Вместе с тем определён перечень имущества, которое не может быть предметом лизинга – это земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое законами Донецкой Народной Республики запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения и технологического оборудования иностранного производства, лизинг которых осуществляется в порядке, установленном Главой Донецкой Народной Республики.

В отдельную главу Закона выделены правовые основы лизинговых отношений. Так, рассмотрены отношения собственности, возникающие в процессе лизинговой деятельности, права и обязанности сторон, а также обязательные условия договора о лизинге, порядок перехода права собственности на лизинг, возможность залога объекта лизинга.

Кроме того, оговорена возможность обращения взыскания третьих лиц на предмет лизинга. Так, определено, что по обязательствам лизингополучателя взыскание третьих лиц на предмет лизинга обращено быть не может, даже если этот предмет зарегистрирован на имя лизингополучателя. И напротив, если обязательства возникли у лизингодателя, то взыскания третьих лиц рассматриваются, но только в отношении к данному предмету лизинга. Также Закон предусматривает, что в результате удовлетворения взыскания третьих лиц к ним переходят не только права, но и обязательства лизингодателя, определённые в договоре лизинга», – пояснила депутат.

Особое внимание Марина Жейнова уделила положениям Закона, устанавливающим экономические основы лизинга.

«Установлено, что размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон, но не чаще, чем один раз в три месяца, если иное не предусмотрено договором лизинга. Кроме того, предусмотрена возможность предоставить лизингополучателю право рассчитываться по лизинговым платежам не только в денежной форме, но и в натуральной.

Более того, Закон закрепляет конкретный перечень мер государственной поддержки лизинговой деятельности. Предложено распространить вышеуказанные меры, касающиеся права осуществлять лизинговые платежи поставками продукции на условиях, предусмотренных договорами лизинга, не только на лизингополучателей, ведущих переработку или заготовку сельскохозяйственной продукции, но и на лизингополучателей, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Однако данное правило не будет распространяться на лизингополучателей, являющихся государственными или муниципальными учреждениями.

Учитывая важность лизинговой деятельности для отечественного рынка, в Законе также прописаны права инспектирования и контроля. Лизингодатель имеет право на финансовый контроль деятельности лизингополучателя в той её части, которая относится к предмету лизинга, формированием финансовых результатов деятельности лизингополучателя и выполнением лизингополучателем обязательств по договору лизинга», – отметила председатель Комитета.

В завершение парламентарий подчеркнула, что вступление в силу Закона ДНР «О финансовой аренде (лизинге)» будет способствовать обновлению основных фондов субъектов хозяйствования, увеличению производства собственной продукции, а, следовательно, и базы налогообложения для дальнейшего наполнения доходной части Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.