Марина Жейнова: Решение Главы ДНР снизить налоговое бремя для субъектов хозяйствования на период режима повышенной готовности своевременно и верно

Закон ДНР «О налоговой системе» предусматривает установление Главой ДНР льгот по применению налогового законодательства. Это прямое право руководителя нашего государства, которое нашло своё отражение в соответствующем Указе. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей заявила депутат Народного Совета, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«В рамках Указа Главы ДНР № 82 «О предоставлении льгот» предусматривается фактическое освобождение от земельного налога и арендной платы субъектов хозяйствования со дня приостановления хозяйственной деятельности на период действия режима повышенной готовности.

Решение очень своевременное и выверенное. Глава ДНР, как гарант Конституции, в оперативном порядке снизил налоговое бремя для субъектов хозяйствования, которые, как и все мы, оказались заложниками коронавирусной инфекции», – сказала парламентарий.

Марина Жейнова отметила, что решение Дениса Пушилина совершенно оправдано и своевременно, учитывая дополнительную финансовую нагрузку и потери, лёгшие на предпринимателей и субъекты хозяйствования ДНР в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и Республике.

«Предприниматели и работодатели, как и представители органов государственной власти в сегодняшних реалиях несут дополнительную социальную нагрузку. Они обязаны обеспечить социальные гарантии сотрудникам, организовать по мере возможности дистанционный режим работы и другое.

Более того, на сегодняшний день согласно соблюдению мер повышенной готовности отдельная категория граждан обязана соблюдать режим самоизоляции, – речь идёт о людях старше 65 лет, – ограничен пропуск через государственную границу, запрещено проведение развлекательных и подобных мероприятий, а также ограничено время работы отдельной категории заведений. Всё это необходимые меры для недопущения распространения инфекции. И это правильно!

Но данные ограничения снижают доходную базу субъектов хозяйствования, а отдельные субъекты хозяйствования вынуждены даже приостановить или ограничить ведение хозяйственной деятельности.

Более того, ввиду сложившейся ситуации и недостаточной ясности протяжённости режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, граждане в первую очередь приобретают исключительно продукты первой необходимости, что также влияет на стагнационные процессы в бизнес-среде.

Предоставление Главой ДНР льготы субъектам хозяйствования – это та необходимая поддержка, которую может оказать государство в кризисное время. Это позволит сохранить деятельность субъектов хозяйствования, а также не допустить возникновения социальной напряжённости», – резюмировала депутат.