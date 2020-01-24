Марина Жейнова: Украина держится на плаву только благодаря кредитам МВФ

Депутат Народного Совета Марина Жейнова в интервью Федеральному агентству новостей призвала Киев заняться украинской экономикой, а не войной.

«Украина так стремилась в Евросоюз и для этого столько приложила усилий, чтобы буквально уничтожить тот потенциал, который ей достался после распада СССР, и возглавить рейтинг самых бедных стран Европы. За последние 20 лет население Украины сократилось больше чем на 11 миллионов человек и если экономика страны продолжит скатываться вниз, то её граждан ожидает весьма печальное будущее.

Сейчас Украина держится на плаву только благодаря кредитам МВФ, которые всё больше вгоняют страну в долги: начиная с 2014 года её внешний долг вырос почти в четыре раза. Руководству Украины нужно срочно предпринимать шаги для стабилизации ситуации, но вместо этого они наращивают – или рассказывают, что наращивают – военный потенциал, рассуждают о силовых сценариях возвращения Донбасса и придумывают новые виды санкций для Российской Федерации и её граждан», — сказала Марина Жейнова.