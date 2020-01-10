Марина Жейнова: Власти Республики делают всё возможное для повышения благосостояния граждан

С 1 января 2020 года в Республике размер пенсионных выплат увеличен на 20%, а к 2022 году Глава ДНР повысит уровень пенсий и зарплат до уровня Ростовской области Российской Федерации. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей рассказала депутат Народного Совета ДНР Марина Жейнова.

«Это очевидный шаг вперёд и очередное подтверждение успешного экономического развития ДНР. Кроме того, такое решение руководства Республики доказывает, что интеграция с Российской Федерацией происходит не на словах, а на деле, ведь главное не лозунги, а уровень жизни граждан нашей Республики», — сказала Марина Жейнова.