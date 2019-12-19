Марина Жейнова: Вопреки желанию Киева истребить всех жителей Донбасса, мы смогли отстоять свою землю и свободу

Несмотря на непрекращающиеся боевые действия и экономическую блокаду со стороны Украины, мы продолжаем следовать планам, которые были анонсированы этим летом и при позитивной повестке и развитии экономического сектора мы достигнем более высокого уровня заработных плат и пенсий, чем предстоящее повышение. Об этом в интервью официальному сайту ДНР заявила депутат Народного Совета ДНР Марина Жейнова.

«Нашей Республике всего 5 лет, и весь этот срок у нас не прекращается война. Вопреки желанию Киева истребить всех жителей Донбасса, мы смогли отстоять свою землю и свободу. Мы сформировали все государственные институты, приняли основные законы и продолжаем работать над совершенствованием собственной законодательной базы. Мы увеличиваем рынки сбыта продукции, провели беспрецедентный инвестиционный форум, который стал площадкой для привлечения инвестиций в экономику Республики. Нашу безопасность берегут правоохранительные органы и судебная система. Наши дети и студенты получают образование, развиваются спорт и культура.

За это время было несколько повышений оплаты труда работникам бюджетной сферы, выросли пенсии. И сегодня, несмотря на непрекращающиеся боевые действия и экономическую блокаду со стороны Украины, мы продолжаем следовать планам, которые были анонсированы этим летом. Следующее серьезное повышение ожидается уже с 1 января», – сказала депутат.