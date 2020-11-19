Марина Жейнова выступила на конференции «Донецкие чтения» с докладом по вопросам инвестиционной привлекательности ДНР

В среду, 18 ноября, на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» состоялись заседания экономических секций в рамках Пятой Международной конференции «Донецкие чтения».

Участие в мероприятии приняли депутаты Марина Жейнова и Кирилл Макаров.

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова выступила с докладом, посвящённым анализу инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков Донецкой Народной Республики.

«Формирование конкурентоспособной экономической системы, бесспорно, является основным элементом в стратегии развития и функционирования любого государства. Для этого необходимо изыскать резервы внедрения новых инвестиционных проектов и стратегий в приоритетные сферы экономики, сформировав единый подход к определению и оценке инвестиционного потенциала региона в целом и видов экономической деятельности в частности.

К инвестиционным ресурсам ДНР относятся финансовые, трудовые, материальные, нематериальные, информационные и лоббистские ресурсы», − отметила парламентарий.

Особое внимание Марина Жейнова уделила объективным условиям для инвестирования, существующим сегодня в Донецкой Народной Республике

«Помимо инвестиционных ресурсов, инвестиционный потенциал региона составляют также существующие условия для инвестирования.

К неблагоприятным условиям в ДНР относятся факторы:

− экономические: низкая интернационализация бизнеса, ограниченный доступ к капиталу, неудовлетворительное состояние инновационной инфраструктуры, дисбаланс спроса и предложения;

− политические: нестабильная ситуация в мире, ужесточение санкций по отношению к Российской Федерации, непризнанность ДНР;

− социальные: сокращение населения, деформация возрастной структуры, неудовлетворение населения качеством здравоохранения и образования в регионе;

− экологические: чрезмерное использование природных ресурсов, загрязнение биосферы и проблема отходов;

− техногенные: перманентное ведение боевых действий со стороны Украины, разрушение инфраструктуры, жизненно важных объектов обеспечения.

В то же время благоприятные условия для инвестирования в регион оказывают значительное влияние. К ним относятся:

− формирование законодательной базы для привлечения инвестиционных ресурсов;

− формирование новых экономических структур;

− географическое положение;

− транспортная инфраструктура;

− высокий природно-ресурсный потенциал;

− промышленный комплекс;

− наличие активной рабочей силы.

В настоящее время в ДНР остро стоит вопрос об оживлении процессов в экономике, связанных с восстановлением разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры и промышленного потенциала региона, для решения которого необходимо создание условий для повышения уровня инвестиционной и инновационной активности в регионе. Управление инвестиционными возможностями позволит оптимизировать деятельность инвесторов, повысить оперативность и эффективность в решении вопросов, связанных с реализацией полномочий органов исполнительной власти, государственных структур и таким образом минимизировать их влияние на хозяйственную деятельность инвесторов», − резюмировала депутат.

В свою очередь, Кирилл Макаров представил доклад, посвящённый интеграционным векторам развития металлургических предприятий Республики.