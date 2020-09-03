Марина Жейнова выступила с докладом об особенностях правового регулирования внешнеэкономической деятельности в ДНР

В четверг, 3 сентября, в городе Донецке состоялось заседание Комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты ДНР, посвящённое обсуждению нормативно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности в Донецкой Народной Республике.

В мероприятии приняла участие председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

В своём докладе парламентарий рассказала о проекте закона, разработанном в Комитете для обеспечения регулирования внешнеэкономической деятельности на законодательном уровне.

«В настоящее время в Республике отсутствует специальный закон, который бы регулировал внешнеэкономическую деятельность на территории ДНР. Так, некоторые аспекты внешнеэкономической деятельности отражены во Временном положении о порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики, утвержденном приказом Министерства доходов и сборов ДНР от 14 мая 2015 года № 154. Однако данное Временное положение является подзаконным нормативным правовым актом и в полной мере не обеспечивает должного регулирования ВЭД на законодательном уровне. В связи с этим в Народном Совете зарегистрирован проект закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», разработанный Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике совместно с Министерством доходов и сборов», − отметила Марина Жейнова.

Председатель Комитета подчеркнула, что актуальность законопроекта обусловлена развитием внешнеторговых связей Республики, её интеграцией в мировую экономику, вследствие чего возникла необходимость создания механизма реализации государственной торговой политики на основе общепризнанных норм и правил международной торговли.

«Проект закона регламентирует особенности заключения международных торговых договоров и иных договоров Донецкой Народной Республики в сфере внешнеэкономических связей. Кроме того, закрепляются положения, устанавливающие государственное регулирование внешнеторговой деятельности в сфере внешней торговли товарами, которые касаются вопросов:

– определения порядка осуществления таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, нетарифного регулирования, недискриминационного применения количественных ограничений, распределения квоты, лицензирования, наблюдения за экспортом и импортом отдельных видов товаров;

– установления порядка предоставления исключительного права на экспорт и импорт отдельных видов товаров;

– закрепления порядка введения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, порядка проведения предотгрузочной инспекции;

– определения порядка предоставления национального режима в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, порядка определения платежей, взимаемых в связи с импортом и экспортом товаров;

– особенностей государственного регулирования внешнеторговой деятельности в сфере внешней торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью;

– особых режимов осуществления внешнеторговой деятельности;

– правового механизма государственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок и прочего.

Принятие законопроекта будет способствовать определению на законодательном уровне основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также стимулированию прогрессивных структурных изменений в экономике государства в соответствии с международными договорами и законодательством Республики», − резюмировала парламентарий.