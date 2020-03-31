Марина Жейнова: Законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, разрабатывается для исполнения задач, поставленных Главой ДНР

Сегодня, 31 марта, согласно повестке пленарного заседания, депутат Народного Совета Марина Жейнова представила проект закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» в докладе на парламентских слушаниях, которые посвящены разработке концепции законопроекта, регулирующего инвестиционную деятельность в Республике.

«В рамках задач, поставленных Главой ДНР по итогам проведения Донецкого международного инвестиционного форума, которые касаются усовершенствования законодательства, направленного на улучшение инвестиционного климата в Республике, актуализировался вопрос разработки базового основополагающего закона, регулирующего инвестиционную деятельность на территории Донецкой Народной Республики.

Востребованность профильного закона обусловлена отсутствием в законодательстве Республики систематизированных норм, регулирующих порядок и условия предоставления мер государственной поддержки инвесторам, критериев отбора инвестиционных проектов в Донецкой Народной Республике», – отметила Марина Жейнова.

Она представила краткое описание законопроекта «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике», акцентировав внимание на его отличиях от других проектов законов, обсуждаемых в рамках парламентских слушаний.

«Принятие законопроекта будет способствовать сохранению и увеличению инвестиционной активности в Республике, привлечёт в экономику государства дополнительные материальные и финансовые ресурсы, а также повысит предпринимательскую активность, диверсифицирует отраслевую структуру, её конкурентоспособность, будет достигнут положительный социальный эффект от вложения инвестиций.

Проект закона направлен на создание на территории Республики благоприятных условий реализации инвестиционных проектов, привлечения в экономику и социальную сферу Республики управленческого опыта, создание новых рабочих мест, а также увеличение налоговой базы и доходов Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

Проект закона устанавливает критерии отбора и классификацию инвестиционных проектов.

Так, отбор инвестиционных проектов осуществляется в соответствии со следующими критериями:

1) реализация проекта в одной из приоритетных отраслей экономики и социальных сфер Донецкой Народной Республики;

2) направленность инвестиционного проекта на решение задач по созданию новых рабочих мест, производств, связанных с выпуском новой продукции, работ и услуг, выпуском высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, а также по реорганизации и модернизации действующих производств;

3) объём инвестиций;

4) увеличение налоговой базы и доходов Республиканского бюджета либо сокращение его расходов;

5) экономическая эффективность инвестиционного проекта и другие.

Это позволяет создать систему координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов.

Вместе с тем проект закона определяет меры государственной поддержки инвестиционных проектов для обеспечения эффективности государственной политики по вопросам привлечения инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата.

К таким мерам поддержки относятся:

установление понижающих ставок, отсрочек либо рассрочек по арендной плате;

предоставление субсидий, в том числе субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

государственные гарантии;

консультационное, методическое и информационное сопровождение инвестиционного проекта;

формирование рабочей группы для сопровождения инвестиционного проекта, в том числе для инвестиционных проектов с иностранными инвестициями;

предоставление информации инвесторам о наличии и состоянии инженерной инфраструктуры, земельных участков, которые необходимы для реализации инвестиционного проекта;

распространение информации об инвестиционном проекте;

установление понижающих ставок тарифов на присоединение к объектам инфраструктуры и другое.

Также проектом закона установлены следующие государственные гарантии всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от форм собственности:

обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;

гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

право обжаловать в суде решения и действия органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц;

защита капитальных вложений;

сохранение на срок реализации инвестиционного проекта налоговых льгот по уплате налогов и сборов.

Необходимо отметить, что заключительными и переходными положениями законопроекта установлены особенности его вступления в силу, а также предусмотрены отлагательные нормы, регламентирующие порядок утверждения Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики», – сказала парламентарий.

Подводя итоги, Марина Жейнова добавила, что на проект закона поступили замечания и предложения от заинтересованных органов, которые рассмотрены на заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и учтены при подготовке итоговой редакции законопроекта.