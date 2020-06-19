Медики Республики будут награждены почётными грамотами Народного Совета

Сегодня, 19 июня, согласно повестке пленарного заседания депутаты Народного Совета ДНР приняли постановления о награждении почётными грамотами Народного Совета Донецкой Народной Республики коллективов учреждений здравоохранения и сотрудников Министерства здравоохранения ДНР.

Председатель Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталья Пшеничная зачитала текст постановления о награждении.

«За активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие Донецкой Народной Республики наградить Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики коллективы учреждений здравоохранения и лиц, указанных в приложении», – процитировала парламентарий.

Всего награды получат 38 коллективов медицинских учреждений и 15 сотрудников Министерства здравоохранения.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.