Международный форум «Русский Донбасс» открылся в Донецке

Сегодня, 28 января, в столичном Центре Славянской Культуры стартовал интеграционный форум «Русский Донбасс». Целью форума является презентация и принятие доктрины «Русский Донбасс» как идеологической основы государственной политики Донецкой и Луганской Народных Республик.

Среди участников и почётных гостей мероприятия были Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев.

Также в форуме приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Ольга Макеева и представители депутатского корпуса ДНР, принимавшие участие в общественном обсуждении доктрины.

Работа форума продлится два дня. О подробностях будет сообщено позже.