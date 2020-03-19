Михаил Кушаков об итогах работы Министерства образования и науки за 2019 год

Сегодня, 19 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра образования и науки ДНР Михаила Кушакова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«Система образования и науки Донецкой Народной Республики по состоянию на 1 января 2020 года состоит из 1 344 учреждений. Из них:

– 528 дошкольных образовательных учреждений;

– 521 общеобразовательное учреждение;

– 165 учреждений дополнительного образования детей;

– 103 профессиональные организации среднего профессионального образования;

– 16 образовательных организаций высшего профессионального образования;

– две образовательные организации дополнительного профессионального образования;

– девять государственных научных учреждений», – сообщил министр.

Подробно Михаил Кушаков остановился на работе системы дошкольного и общего среднего образования.

«За период 2017–2019 годов в сфере дошкольного образования на 9% увеличился охват детей от 1,5 до 7 лет и наполняемость учреждений на сегодня составляет в среднем 92%.

Созданы и функционируют 690 групп санаторного и специального назначения для более 11 тысяч детей с нарушениями психофизического развития.

Педагогический состав в дошкольных образовательных учреждениях составляет 6,5 тысяч педагогов.

В системе общего среднего образования Республики, которая обеспечивает конституционное право каждого несовершеннолетнего на доступное, бесплатное и качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, работает 489 муниципальных образовательных организаций, 23 республиканских школы-интерната, семь республиканских лицеев, подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, две республиканские межведомственные общеобразовательные организации.

За период 2017–2019 годов:

– контингент общеобразовательных организаций увеличился на 3% и составляет 4,3 тысяч обучающихся;

– количество первоклассников возросло на 12% и составляет более 15 тысяч учащихся в 2019 году;

– количество выпускников, получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании, увеличилось на 16% и составило в 2019 году 24 617 обучающихся, из них почти 5% награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» и 2% –серебряной», – рассказал руководитель ведомства.

Также министр осветил вопросы, связанные со специальным, дополнительным, средним профессиональным образованием и профессиональным обучением в Республике. Михаил Кушаков подчеркнул, что особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Докладчик поделился информацией о состоянии высшего профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации.

«В 2019–2020 учебном году образовательную деятельность осуществляют 16 образовательных учреждений высшего профессионального образования, из них 15 – государственной формы собственности, одно – частной формы собственности. Общий контингент студентов учреждений высшего профессионального образования за последние три года увеличился на 7,8% и составляет более 51 тысячи человек.

Для повышения качества подготовки студентов, улучшения условий обучения, предоставления доступа к современной материально-технической и нормативно-правовой базам проведены мероприятия по реорганизации путём присоединения Донецкого института физической культуры и спорта и Донецкого педагогического института к государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».

По состоянию на сентябрь 2019 года четыре организации высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики получили государственную аккредитацию в Российской Федерации.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике функционируют 25 диссертационных советов, которые охватывают 50 научных специальностей и в которых работает 101 доктор наук из других государств: 66 – из Российской Федерации, 35 – из Луганской Народной Республики», – добавил Михаил Кушаков.