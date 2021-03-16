Михаил Кушаков подвёл итоги работы Министерства образования и науки за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра образования и науки Михаила Кушакова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2020 году.

В своём докладе Михаил Кушаков рассказал о ситуации, сложившейся в организациях всех уровней системы образования ДНР.

«В 2020 году в сфере дошкольного образования до 76% увеличился охват детей организованным дошкольным образованием. Наполняемость учреждений на сегодня составляет в среднем 86%, что даёт возможность планомерно решать проблему устройства детей в дошкольные учреждения.

В Республике функционирует сеть общеобразовательных организаций, в том числе 489 муниципальных общеобразовательных организаций, 23 республиканских школы-интерната, 7 республиканских лицеев, подведомственных Министерству образования и науки, и 2 республиканские межведомственные общеобразовательные организации.

По сравнению с предыдущим периодом общее количество школьников в текущем учебном году увеличилось более чем на 2 тысячи человек. Третий год подряд сохраняется количество приёма в школы новых учеников: в этом году их количество превысило 15 тысяч первоклассников.

В 2020 году успешно завершили обучение по программам основного общего и среднего общего образования, получив документы об образовании, 23 716 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования.

Профессиональное образование играет в Донецкой Народной Республике стратегически важную роль. На сегодняшний день профессиональную подготовку осуществляют 97 профессиональных организаций, в том числе 95 государственных и два частных образовательных учреждения среднего профессионального образования. Из них 41 организация реализует программы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, а 56 – программы специалистов среднего звена.

Подготовка студентов осуществляется для всех отраслей экономики Донецкой Народной Республики по 33 направлениям, которые включают 92 специальности и 45 профессий.

По итогам вступительной кампании 2020 года в организации среднего профессионального образования зачислено 8 955 студентов.

Результатом и основным показателем работы профессиональных организаций является трудоустройство выпускников. В 2020 году выпуск студентов составил 7 633 человека. Трудоустроено 85% выпускников, в том числе по полученной профессии/специальности – более 50%.

Что касается высшей школы, общий контингент студентов в 2020–2021 учебном году составляет 52 365 человек, что на 2,5% больше, чем в прошлом учебном году.

За счёт бюджетных ассигнований в вузах Республики обучаются 32 145 человек (61,4 %), а за счёт средств физических и юридических лиц – 20 220 человек (38,6 %).

По итогам вступительной кампании 2020 года в вузы Республики поступило 15 440 человек, в том числе 7 939 из них обучаются за счёт бюджетных ассигнований (51,4 %). Количество выпускников в 2020 году составило 11 236 человек, трудоустроено 4 106 человек», – сообщил министр.

Михаил Кушаков отметил, что в 2020 году министерство продолжило работу по наращиванию научного потенциала Республики и подготовке научных кадров высшей квалификации.

«В прошедшем году в Донецкой Народной Республике функционировали 26 диссертационных советов на базе 6 образовательных организаций высшего профессионального образования и 4 научных учреждений. Состоялась 101 защита диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук. В 2020 году присуждены учёные степени 72 соискателям, из них 15 – учёных степеней доктора наук, 57 – кандидата наук», – пояснил руководитель министерства.

Министр образования и науки добавил, что в числе приоритетных направлений работы остаётся дальнейшая интеграция в образовательное и научное пространство Российской Федерации.

«Результатом совместной работы министерства и образовательных организаций в направлении гармонизации образовательных пространств Донецкой Народной Республики и Российской Федерации стала подготовка и прохождение аккредитации программ среднего и высшего профессионального образования в Российской Федерации.

По состоянию на декабрь 2020 года в Российской Федерации успешно прошли аккредитацию 4 образовательные организации высшего профессионального образования по 103 направлениям подготовки, документы 4 образовательных организаций среднего профессионального образования находятся на рассмотрении в Росакредагентстве.

Итогом этой работы стало вручение 1655 выпускникам дипломов Российской Федерации», – подытожил Михаил Кушаков.