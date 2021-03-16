Михаил Желтяков об итогах работы Министерства культуры за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра культуры Михаила Желтякова о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В начале выступления Михаил Желтяков сообщил, что Министерство культуры является учредителем 21 государственного учреждения, а также осуществляет функции координирующего, методического и нормативно-правового сопровождения 492 муниципальных учреждений культуры.

«В 2020 году основные показатели деятельности учреждений культуры демонстрируют отрицательную динамику в сравнении с 2019 годом. Она возникла из-за введения на территории Республики режима повышенной готовности, связанного с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Однако эффективность работы учреждений культуры в период пандемии не снизилась. Увеличилось количество спектаклей, концертов, выставок, проводимых в режиме онлайн-трансляций.

Было направлено 18 708 434,00 рублей на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, находящихся в сфере управления Министерства культуры», – отметил министр.

Также Михаил Желтяков уделил внимание вопросам развития профессионального искусства, сохранения традиционной народной культуры, ситуации в музейном деле и в сфере охраны культурного наследия.

«Как и в предыдущие годы, повышенным остаётся интерес к профессиональному искусству.

В 2020 году подготовлено 22 премьерных театральных постановок. Состоялось около 1300 театрально-концертных программ, которые посетили около 400 тысяч зрителей, в том числе 246 выездных мероприятий в населённых пунктах Республики, охвативших свыше 55 тысяч жителей.

Состоялись 3 фестиваля. В рамках Года Великой Победы реализовано 2 культурно-патриотические акции, 8 творческих проектов, 9 онлайн-проектов. Состоялось 7 гастрольных выездов за пределы Республики.

Что касается работы музеев, показатели посещаемости в сравнении с предыдущим периодом по объективным причинам снизились и составили около 209 тысяч человек, из них учащихся и студентов – свыше 105 тысяч. Организовано 253 выставки, проведено более 5,5 тысяч экскурсий.

Для развития музейного дела в Республике большое значение имеет сотрудничество с музейными учреждениями Российской Федерации. Участие в едином культурном процессе обеспечивается за счёт продвижения достижений культуры Донбасса, заимствования опыта российских музеев. Это обмен выставками, культурными программами, участие сотрудников музеев в международных семинарах, конференциях, стажировках, экспедициях.

В Донецкой Народной Республике на государственном учёте состоит 2341 объект культурного наследия. На сегодняшний день в ДНР приняты и действуют ряд нормативно-правовых актов, направленных на сохранение объектов культурного наследия. При Правительстве Донецкой Народной Республики действует Республиканская экспертная комиссия по увековечиванию памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в Донецкой Народной Республике.

При Министерстве культуры созданы межведомственные комиссии, деятельность которых направлена на регулирование мер по обеспечению сохранности и защиты объектов культурного наследия и традиционного характера исторической среды. Осуществляется контроль перемещения культурных ценностей через таможенную границу.

В 2021 году планируется реализация подготовительных и ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах культурного наследия республиканского значения», – рассказал руководитель министерства.

Отдельно Михаил Желтяков остановился на деятельности министерства, направленной на реализацию Указа Главы Донецкой Народной Республики «Об объявлении 2020 года Годом Великой Победы».

«Министерство и учреждения культуры организовали цикл мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, чествование ветеранов войны, патриотическое воспитание молодёжи.

Ансамбль «Донбасс» реализовал культурно-просветительскую акцию «Фронтовая бригада» в 14 городах и районах Республики. В музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля «Даль памяти», в Донецком цирке – эстрадно-цирковое представление «Мир без войны».

Большая часть памятных мероприятий пришлась на период ограничений, но учреждения культуры использовали альтернативные формы их проведения», – пояснил министр.

Михаил Желтяков добавил, что в отчётном году состоялись мероприятия в рамках сотрудничества с 25 регионами Российской Федерации.