Михаил Желтяков рассказал об итогах работы Министерства культуры за 2019 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра культуры Михаила Желтякова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

Прежде всего министр остановился на сотрудничестве с Народным Советом в сфере законотворчества, а также нормотворческой деятельности ведомства.

«За отчётный период принято 24 нормативных правовых акта в сфере культуры. Для получения квалифицированных консультаций по разрабатываемым законопроектам и их совместному обсуждению министерство активно участвовало в заседаниях Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре», – рассказал Михаил Желтяков.

Также он остановился на вопросах развития профессионального искусства, сохранения традиционной народной культуры и поддержки самодеятельного творчества, состоянии информационно-библиотечного обслуживания и музейного дела.

Михаил Желтяков подробно осветил вопросы образования в сфере культуры и охраны объектов культурного наследия, в том числе правового регулирования в данной области.

«В Донецкой Народной Республике на государственном учёте состоит 2 340 памятников.

Указом Главы Донецкой Народной Республики утверждён Порядок выдачи разрешений на проведение работ по сохранению памятников культурного наследия.

Разработаны и утверждены Правительством подзаконные акты к Закону ДНР «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат».

Министерством осуществляется контроль за перемещением культурных ценностей через таможенную границу.

В сфере образования одним из приоритетных направлений в работе министерства остаётся сохранение и развитие сложившейся в Республике системы творческого образования.

Сеть образовательных учреждений обеспечивает подготовку профессиональных кадров для отрасли. Начальное и профессиональное образование в сфере культуры получают свыше 15 тысяч учащихся и студентов.

С целью поддержки молодых дарований министерством инициированы и реализуются республиканские образовательные творческие проекты. В отчётном году более 2 500 учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений сферы культуры приняли участие в конкурсах, фестивалях, пленэрах», – сообщил докладчик.

Михаил Желтяков также отметил работу министерства как уполномоченного органа в сфере религии.

«Во исполнение Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в отчётном году продолжалась работа по легализации структурных подразделений Донецкой и Горловской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Всего выдано 254 свидетельств о легализации приходов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики.

Согласно функциям по принятию решений о государственной регистрации религиозных организаций и постановке на учёт религиозных групп, возложенным на министерство, в 2019 году рассмотрено более 200 пакетов документов от религиозных объединений», – добавил руководитель ведомства.