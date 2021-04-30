Минимальный размер оплаты труда в Республике повышен до 7 460 рублей

Сегодня, 30 апреля, депутаты Народного Совета рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда», разработанный Правительством ДНР в порядке законодательной инициативы.

На пленарном заседании с докладом по законопроекту выступил заместитель Министра труда и социальной политики Денис Стрельченко.

«Законом ДНР «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» введена государственная гарантия оплаты труда – минимальный размер такой оплаты, который с 1 января 2020 года составляет 6 065 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда значительно ниже размера стоимостного выражения качественного и количественного состава потребительской корзины.

Настоящим проектом закона в действующее законодательство предлагается внести изменение, согласно которому с 1 апреля 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 7 460 рублей», − сообщил Денис Стрельченко.

Учитывая актуальность и высокую социальную значимость законопроекта, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом.

Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.