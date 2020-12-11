Мирослав Руденко принял участие в обсуждении доктрины «Русский Донбасс»

В четверг, 10 декабря, депутат Народного Совета Мирослав Руденко принял участие в круглом столе «Обсуждение доктрины ДНР ʺРусский Донбассʺ», который прошёл по инициативе Общественной палаты.

По словам Мирослава Руденко, в ходе круглого стола члены Общественной палаты ДНР высказали свои инициативы по дополнению доктрины.

«В понятие «нация» наши оппоненты вкладывают ложные идеалы. И в нашем документе должны быть отображены все те принципы и идеалы русского Донбасса, на которые мы равняемся.

Доктрину будут обсуждать не только в Общественной палате, её рассмотрят представители законодательной власти, образования, науки и культуры и предоставят свои идеи по её наполнению», – сказал депутат.

Напомним, основная цель доктрины — создание единой идеологии для взаимодействия со всем русским населением, в том числе и на временно неподконтрольных территориях Донецкой Народной Республики.