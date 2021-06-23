Мирослав Руденко принял участие в «Парламентском вестнике»

Причины нападения Германии на СССР, участие в войне европейских государств, планы Гитлера в отношении народов СССР. На эти вопросы в эфире «Парламентского вестника» отвечает депутат Народного Совета, историк Мирослав Руденко.

– По поводу 22 июня сегодня есть множество разнообразных гипотез. Например, о том, что Гитлер не хотел нападать на СССР, а вторжение было актом самообороны. Или о том, что СССР в Великой Отечественной войне воевал со всей объединённой Европой, а фашистская Германия выступала своеобразным тараном.

– Немцы в своей пропаганде изначально запустили тезис о том, что они только обороняются, освобождают Европу. Они подхватили старые нарративы о том, что на востоке только варвары, а мы обороняемся и нам необходимо нанести упреждающий удар и так далее. Всё это было ещё тогда, для оправдания вторжения, для расчеловечивания противника. Был создан целый комплекс мифов, чтобы обелить себя.

Насчёт объединённой Европы – это очень близко к истине. Нацистская Германия смогла сплотить вокруг себя значительные материальные и людские ресурсы. Ведь кроме государств, официально участвовавших в войне, была масса разнообразных добровольческих подразделений, члены СС, которых набирали и во Франции, и в скандинавских государствах. Фактически это был Евросоюз того времени – под эгидой Германии, с Гитлером во главе.

События 38-го года чётко показывают, что политика умиротворения агрессора, которую проводили Англия и Франция, не была случайной. Они направляли нацистскую Германию в сторону Советского Союза с попутным уничтожением суверенитета Чехословакии, в разделе которой приняла участие и Польша. Сегодня Европа отмечает День Победы как День памяти и скорби 8 мая. Очевидно, они понимают, что их предки воевали не на той стороне. Если бы победила Германия, то отношение, вероятно, было бы другим.

– Есть мнение, что если бы СССР сдался, то удалось бы избежать стольких жертв и народ бы благоденствовал…

– Фашисты пришли не освобождать Россию от Сталина и большевиков, не возрождать историческую Россию, как заявляли некоторые коллаборационисты. Фашисты не скрывали, что относят славян к недочеловекам. Они изначально ставили цель освободить эти территории для «высшей расы», для арийской Германии. Это была открытая пропаганда на государственном уровне.

Но Советский Союз сопротивлялся. Уже к осени 41-го года стало понятно, что блицкриг провалился. Защитники Брестской крепости, пограничные заставы, которые держались неделями в окружении, партизанские отряды, подполье: несмотря на все трудности первых месяцев войны, они смогли мобилизоваться, собраться и дать отпор.

Сегодня Запад вновь пытается повторить экспансию в сторону России. Это повторяется из раза в раз со времён, наверное, Александра Невского. И каждый раз Россия собирается, мобилизуется и отстаивает своё.