Моя мечта − процветающая Республика, которая станет частью большой Родины: Владимир Бидёвка в интервью норвежскому депутату рассказал о настоящем и будущем ДНР (видео)

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в режиме видеоконференции дал интервью депутату земельного парламента коммуны Алвер (Норвегия), руководителю общественной организации «Народная дипломатия – Норвегия» Хендрику Веберу.

Спикер парламента ДНР ответил на вопросы о политическом устройстве Республики и её положении на международной арене, а также рассказал об истории становления, результатах работы и особенностях функционирования высшего законодательного органа государственной власти в условиях непризнанности Донецкой Народной Республики мировым сообществом.

В начале интервью Владимир Бидёвка поделился фактами из своей биографии об образовании и этапах развития политической карьеры.

«Пожалуй, начну с того, что я родился и вырос в Донбассе. Образование получил здесь же. В 2003 году с отличием окончил исторический факультет Донецкого национального университета по специальности «политология». Наверное, я поступил туда, потому что ещё со школьных времён интересовался политическими процессами и историческими предпосылками принятия тех или иных решений. Пожалуй, потому и выбрал эту профессию.

Естественно, мой трудовой путь не начался сразу с каких-то высоких должностей. Первая моя работа – обычный специалист в Управлении прессы и информации в Донецкой областной государственной администрации.

Конечно же, уже тогда я обращал внимание на политическую составляющую в стране. Но большинство политических партий, которые существовали на Украине в те годы, не вызывали у меня какого-либо доверия. Наблюдая за их деятельностью, я не видел в них реального стремления сделать жизнь в стране лучше. Наиболее идеологически близкой для меня стала Коммунистическая партия, потому со временем я стал её активистом.

Если говорить о политической карьере, она началась в Компартии. Я проделал путь от рядового коммуниста до второго секретаря Донецкого обкома, от депутата районного совета города Донецка до депутата Верховной Рады седьмого созыва.

Знаете, до сих пор моя политическая карьера в Верховной Раде является предметом обсуждений, поскольку это был как раз период 2012−2014 годов. Я увидел своими глазами то, что происходило на тот момент в высшем законодательном органе Украины, а именно как представители крупных политических сил заботились, в первую очередь, о своём бизнесе, удовлетворении каких-то политических амбиций, даже тщеславия. В этой ситуации политический кризис в стране был неизбежен, ведь политики занимались всем, чем угодно, но не обеспечением законности и порядка в стране, её процветания. Мы пытались бороться с системой, делали всё возможное, чтобы был услышан голос обычных людей, а не олигархов. К сожалению, всех наших сил не хватило, чтобы изменить ситуацию. Нужно сказать, что олигархи всегда работали на свой бизнес, свои банковские счета, а не на обеспечение безопасности народа и развития страны.

Когда к процессу подключились Соединённые штаты, которые всегда оказывали влияние на политическую элиту Украины, государственный переворот стал необратимым. По сути, к власти пришли неонацисты. Политика украинского парламента стала не просто антидонбасской, а антигуманной, агрессивной, братоубийственной и в целом фашистской. К сожалению, она остаётся и сейчас такой.

Я был категорически против такого хода событий и понимал, что больше пользы своей Родине, Донбассу, принесу здесь. Поэтому я вернулся. Донбасс – это мой дом, и о своем выборе я ни разу не пожалел. В ноябре 2014 года я стал депутатом от Общественного движения «Донецкая Республика», и всегда стараюсь принимать активное участие в жизни данного движения.

Депутатом первого созыва я был до 2018 года, когда состоялись новые выборы в парламент. Люди доверили мне представлять их интересы и во втором созыве Народного Совета, а коллеги поддержали мою кандидатуру на должность Председателя.

Не хочу делать какой-то особый акцент на своих достижениях, которые послужили причиной выбора моих коллег, но, если меня поддержали, значит, получилось сделать что-то важное. По крайней мере, надеюсь на это», − отметил спикер парламента.

Говоря об особенностях устройства и работы Народного Совета, Владимир Бидёвка прокомментировал критические высказывания политических оппонентов Республики о несостоятельности парламента ДНР перед Правительством и отсутствии у депутатов реальных полномочий.

«К сожалению, тенденции последних лет показывают, что «критики» − это не всегда люди, которые хотят перемен к лучшему и искренне переживают за происходящее на Родине. К сожалению, критика стала инструментом манипуляций, зачастую она выступает источником скрытой пропаганды. Более того, очень часто за этим стоят недоброжелатели с сопредельной территории. Поэтому не ко всей критике нужно относиться как к истине в последней инстанции. Кроме того, каждый из нас понимает, что критиковать, основываясь на поверхностной информации, не обладая фактическими знаниями, легко, но в итоге из такой критики не получается ничего конструктивного.

Если почитать Конституцию Донецкой Народной Республики, должны отпасть все вопросы по поводу полномочий и значимости парламента в стране.

Я приведу трагический пример. Когда в 2018 году был убит первый Глава Республики Александр Захарченко, именно Народный Совет действовал в этой ситуации. Благодаря действиям законодательной власти в стране не наступил коллапс власти.

Что касается Правительства, некорректно сравнивать нашу работу, ведь мы хоть и активно взаимодействуем между собой, но являемся разыми ветвями власти. Можно сказать, что результаты работы Правительства более осязаемы, ведь это показатели развития экономики и социальной сферы, обеспечения безопасности. Народный Совет же обеспечивает законность в государстве, правомерность принятия тех или иных решений – это тяжело увидеть, но уверяю, что без верховенства закона в любом государстве была бы анархия. По сути, Правительство в своей работе опирается на законы, принимаемые Народным Советом.

Подводя итог, я бы хотел подчеркнуть, что Правительство и Народный Совет – не конкурирующие фирмы, а ветви власти одного государства, которые совместно работают ради развития страны», − пояснил Председатель Народного Совета.

Также спикер парламента остановился на вопросе о том, как влияет на работу высшего законодательного органа власти ДНР фактор непризнанности государства международным сообществом, а также введение санкций в отношении политических деятелей Республики.

«С личной точки зрения – абсолютно никак не влияет.

Одна из причин, почему олигархи сыграли на Украине отрицательную роль, − их финансовая зависимость от Запада, их счета находились там. Естественно, на них было легко оказать влияние.

Депутаты Народного Совета – это не олигархи, а обычные люди, у которых нет счетов, недвижимости или иных благ за рубежом. Запад может ввести санкции исключительно на своей территории, здесь у них полномочий нет. Иногда мне кажется, что их действия – это какая-то показуха, попытки доказать, что они могут здесь чем-то управлять. Но это не так.

Я приведу личный пример. Против меня тоже ввели санкции и вот уже несколько лет ищут счета или имущество на Западе. Но ничего нет. Соответственно, момент влияния ограничен.

Таким образом, все санкции в отношении нас – просто иллюзия. Если кому-то на Западе от этого спокойнее – пусть вводят, для нас это не имеет значения.

С другой стороны, конечно же, фактор непризнанности, вооруженная агрессия со стороны Украины накладывают свои объективные особенности на принимаемые нами законы», − подчеркнул парламентарий.

В завершение Владимир Бидёвка рассказал, каким он видит будущее Донецкой Народной Республики.

«Это не только моё видение, но и моя мечта.

Я вижу Донецкую Народную Республику мирным, процветающим, самодостаточным регионом, который вернулся к своим истокам и стал частью большой Родины», − подытожил спикер парламента ДНР.