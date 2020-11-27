Муниципальная и государственная собственность на землю и полномочия Минагропрома в сфере земельных отношений: профильный комитет продолжил работу над проектом Земельного кодекса ДНР

В пятницу, 27 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд предложений к проекту Земельного кодекса ДНР от Государственного комитета по земельным ресурсам и Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Верховного Суда и Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Мы обсудили ряд предложений к внесению в доработанную редакцию проекта Земельного кодекса ДНР изменений и дополнений. Приняли большинство из них, а остальные замечания будут учтены в дальнейшей работе.

В частности, Госкомзем представил своё видение вопросов, связанных с разграничением муниципальной и государственной собственности на землю. Предложено более конкретно установить перечень земель, отнесённых к государственной и муниципальной собственности.

Также мы обсудили некоторые вопросы, которые будут урегулированы в переходных положениях проекта Земельного кодекса», – рассказал парламентарий.

Отдельно Валерий Скороходов остановился на предложениях профильного министерства.

«Минагропром выступил с предложением чётко определить их полномочия в проекте кодекса. В частности, предлагается законодательно закрепить полномочия по подготовке и внесению предложений по формированию единой государственной политики и по разработке проектов нормативных правовых актов в сфере земельных отношений. По результату заседания Комитет продолжит работу над проектом Земельного кодекса», – сообщил депутат.